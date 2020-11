Zo sloop je een kerncentrale

In het kort

Op 1 oktober 2022 stopt de stroomproductie in kernreactor Doel 3. Op 1 februari 2023 is het de beurt aan Tihange 2. En in 2025 zullen tot nader order de resterende reactors hun laatste elektriciteit leveren. Het Belgische nucleaire park is dan klaar voor sloop.

Uitbater Engie Electrabel noemt de ontmanteling van de kerncentrales alvast “het grootste project dat we ooit uitvoerden”. Maar hoe doe je dat, een kerncentrale ontmantelen?