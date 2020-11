Traag maar gestaag wordt België gendergelijker

In het kort

Op de vooravond van Nationale Vrouwendag is het niet slecht gesteld met de gendergelijkheid in België. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de European Institute for Gender Equality (EIGE). België neemt in de rangschikking van EIGE de negende plaats in en doet het beter dan het Europees gemiddelde. Toch zijn er nog steeds fundamentele (inter)nationale werkpunten die dit proces van lange adem kunnen bevorderen.