Verdeelde staten, Soedanese militie en Ubers overwinning

Wie uiteindelijk ook de nieuwe Amerikaanse president wordt, de VS blijft een diep verdeeld land. Een beruchte Soedanese militie krijgt veiligheidstraining met Europees geld. En Uber won wel al in de Amerikaanse verkiezingen. Dit alles en meer in de Keuze van Apache, onze selectie van het beste uit binnen- en buitenlandse media.

Alle artikels zijn via de links gratis te lezen, tenzij aangegeven met *.

Woede, geweld, haat, onwetendheid. Die emoties speelde de Amerikaanse president Donald Trump net als de voorbije jaren ook tijdens zijn laatste campagnebijeenkomsten zonder enige schroom en met succes uit, schrijft Mother Jones. Aan een uitgekiend economisch programma of een helder plan van aanpak voor de coronacrisis werden geen woorden vuil gemaakt. Trumps politiek van haat zal, wat het uiteindelijke verkiezingsresultaat ook zal zijn, de komende jaren een politieke factor van belang blijven. Hij verzamelde sowieso al enkele miljoenen stemmen meer binnen dan vier jaar geleden.

Joe Biden mag dan wel het land willen verenigen, dat zal niet gewoon lukken door een tweede ambtstermijn voor Trump te verhinderen. De vele dieperliggende maatschappelijke problemen van de wereldmacht zijn er niet mee verdwenen. Net als de vaststelling dat meer dan 66 miljoen mensen blijkbaar Trumps ontelbare leugens, racisme, incompetentie en autoritarisme voor lief hebben genomen.

Beweren dat er verkiezingsfraude werd gepleegd is één ding, daar vervolgens ook harde bewijzen voor aanleveren is een ander paar mouwen. Aanhangers kan je misschien snel overtuigen met herhaalde beschuldigingen van fraude, rechters zijn niet zo makkelijk te overreden. ProPublica toont hoe de door Donald Trump vooropgestelde juridische strijd tegen de verkiezingsresultaten zich zou kunnen afspelen. Een herhaling van de strijd tussen George W. Bush en Al Gore zit er niet onmiddellijk aan te komen. De eerste juridische acties zal Trumps campagne sowieso op het niveau van de staten moeten voeren. Hertellingen kunnen ze afhankelijk van het uiteindelijke resultaten ook op staatsniveau eisen, al toont het verleden dat die meestal de uitkomst niet veranderen.

Eén ding maakte Trump intussen helemaal duidelijk: zomaar opgeven zal hij niet doen. Afwachten of het meer dan bluf is.

Trouw ontdekte dat Europees geld, onderdeel van een fonds om irreguliere migratie te bestrijden, bij een van de meest gevreesde paramilitaire groepering van Soedan terechtkomt. De EU weigerde nochtans jarenlang om de Rapid Support Forces (RSF) financieel of materieel te ondersteunen. De RSF was in het verleden betrokken bij mensenrechtenschendingen in Darfoer. Nu komt dus toch geld van een Europees programma bij RSF terecht. Met dat programma onder leiding van de Hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN wordt in Soedan de veiligheidssector te verbeteren. Het uiteindelijke doel van dat programma is een betere grensbeveiliging in “doorreisland” Soedan.

Trouw bericht dat de militie “trainingen zal krijgen in mensenrechten, het herkennen en identificeren van vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel en het bedienen van vuurwapens”.

Sinds het coronavirus de wereld in zijn greep heeft, tieren de complotten over de oorsprong en verspreiding ervan, of de “ware” bedoelingen van een vaccin welig. Follow The Money onderzocht drie Nederlandse mediakanalen die “een ander geluid” willen laten horen. Ze bereiken online en offline honderdduizenden Nederlanders met berichten over bijvoorbeeld een “kunstmatige pandemie”, maar ook andere theorieën over 9/11 of MH-17. De drie kanalen willen bovendien verder gaan dan de huidige kruisbestuiving en mikken op een heuse media-hub.

Wie zit hierachter? Eén van de mannen erachter is een superlobbyist die onder meer voor de Europese energiesector werkt.

In Californië stond meer dan enkel presidents- en parlementsverkiezingen op het spel. Er werd ook gestemd over het zogeheten Proposition 22, dat ervoor moet zorgen dat de chauffeurs van taxidienstbedrijven als Lyft en Uber (dat binnenkort ook in Vlaanderen kan beginnen) zelfstandigen kunnen blijven en dus niet in loondienst moeten werken. Een belangrijke overwinning voor beide platformbedrijven. Ze hadden er dan ook heel wat geld voor over: zeker 200 miljoen dollar gooiden ze ertegenaan.

The Verge onderscheidt een belangrijk voordeel in deze kiesstrijd: de apps. De bedrijven schrokken er niet van terug om gebruikers én chauffeurs te bombarderen met boodschappen om ‘Ja’ te stemmen op het voorstel. Met succes dus.