Van marginaal clubje tot grootste eenmanspartij van Nederland

In het kort

In 2015 nog een obscure denktank en in 2019 de grootste partij van Nederland. Wat verklaart de snelle opkomst van Thierry Baudet en zijn uiterst rechtse Forum voor Democratie? De spektakelpoliticus kan op veel media-aandacht rekenen, maar dat is niet de enige verklaring.

Communicatiewetenschapper en journalist Chris Aalberts volgt Baudet al van toen zijn Forum nog een denktank was en voorspelt een even snelle neergang als opkomst. “Baudet maakt alle denkbare fouten van eerder geflopte rechts-populistische splinterpartijen.”