Kom de lockdown door met Apache

De documentaire Searching for the Wrong-Eyed Jezus dateert van 2003. Ze gaat volstrekt niet over Donald Trump, en toch toont ze, beter dan de duizenden doctoraten en reportages die er over zijn gemaakt, het onvermijdelijke van Trumps succes in het zuiden van de Verenigde Staten. Jim White vat met muziek, beeld en weinig woorden de ziel van de Deep South, de plek waar hij zelf opgroeide. Gestoord religieus, verpauperd, fanatiek, bezopen, gedetermineerd. Of zoals White het zelf samenvat: “The blood rules them, they don’t rule the blood.”

Klimaatverandering leidt ook binnen Europa tot migratie. De afgelopen tien jaar moesten verschillende inwoners have en goed verlaten na overstromingen, landverschuivingen of bosbranden. Journalisten van Euronews bezochten Europese klimaatmigranten in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Bosnië, Herzegovina en Moldavië. In een reeks video’s en multimediale artikelen tonen ze de gezichten achter de cijfers: op dit continent zijn al bijna 700.000 mensen rechtstreeks slachtoffer van klimaatverandering.

For Sama is meer dan gewoon een documentaire over de Syrische burgeroorlog. Het is een aanklacht, een memoire en een schreeuw om aandacht. Als studente begon Waad al-Kateab de protesten tegen Bashar Al-Assad te filmen en ze bleef doorgaan toen de barrel bombs dagelijks op Aleppo neerdaalden. For Sama toont een intussen zowat vergeten oorlog en doet je die nooit meer vergeten. De film is tegen betaling online te bekijken op de site van Filmfestival Gent. Je steunt er tegelijk onafhankelijke cinema’s mee. Op de vlucht voor coronamuizenissen? Dit heerlijk stukje woestijnblues van Tinariwen uit Mali reikt een helpende hand aan.

