De afgrond kijkt terug: Amerika na de verkiezingen

In het kort

Terwijl de laatste stembureaus in Nevada stemmen tellen, strompelt een zwaargehavende Joe Biden naar 270 kiesmannen. Een afstraffing van Donald Trump is er echter niet gekomen, en parlementair wacht Biden als president een uiterst vijandige Senaat. Misschien luidt 2020 dan toch het einde van de liberale “tijdsreispolitiek” in, die ten allen koste terug naar de wereld van voor 2016 wilde.