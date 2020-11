Trump verslaat opnieuw peilingen (en valt democratie aan)

In het kort

De definitieve winnaar van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten laat nog op zich wachten. De verliezers zijn wel al bekend: de democratie en de peilingen.

Wisconsin, Michigan en Georgia. Het lijkt er sterk op dat die drie staten finaal de doorslag zullen geven en bepalen of Donald Trump in het Witte Huis blijft of opgevolgd wordt door Joe Biden.

Dat het ongemeen spannend wordt, is een verrassing van formaat. Hoewel na het debacle van Hillary Clinton in 2016 zowat iedereen verklaarde de peilingen voor geen haar meer te vertrouwen, keek iedereen in de laatste rechte lijn slechts naar één ding: de peilingen.