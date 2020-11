Jacht op verplicht telewerk is geopend

In het kort

Het is de overheid menens met de nieuwe verplichting tot telewerk. Mensen die zich verplaatsen van en naar hun werk zullen voortaan een attest moeten voorleggen. De werkgever moet hen dat bezorgen. Een van de instanties die de nieuwe coronamaatregel moeten controleren, is de plaatselijke politie. Voor de lokale politiezones is het een bijkomende taak. Andere opdrachten van de eerste lockdown krijgen dan weer geen verlengstuk.