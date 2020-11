Beleidsfalen is symptoom van systeemfouten pre-corona

In het kort

Ons zorgsysteem dreigt in te storten. Artsen, ziekenhuizen en experten trokken de afgelopen maanden regelmatig aan de alarmbel. Er is een tekort aan personeel, een tekort aan bedden en een tekort aan installaties.

België is het zwaarst getroffen land in Europa en stilaan gaat ons land naar de wereldtop qua aantal besmettingen. Hoe kon het zover komen? Vandaag is het beleidsfalen een symptoom van systeemfouten die er al waren pre-corona. Maar welke zijn dat precies?