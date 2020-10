Voor wat was Trumps handelsoorlog eigenlijk goed? Niet veel

In het kort

De presidentsverkiezing van 2016 was een referendum over vrijhandel, die velen de schuld gaven van de miljoenen verloren Amerikaanse banen in de industrie. Deze verkiezing zou wel eens over de vruchten van handelsoorlogen kunnen gaan.

In hoeverre is Trump in zijn opzet geslaagd om delokalisatie naar lageloonlanden te voorkomen en banen in de Amerikaanse industrie te creëren?