Tweede golf bereikt in stilte Vlaamse woonzorgcentra

In het kort

Verkijken we ons net als dit voorjaar op een mogelijk drama in de woonzorgcentra? De meest recente cijfers zijn niet bepaald bemoedigend. Zowel het aantal besmettingen als het aantal overlijdens in woonzorgcentra (en andere centra voor langdurig verblijf) nam de voorbije dagen sterk toe, tonen gegevens van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. De voorbije dagen stierven 32 mensen in een woonzorgcentrum aan de gevolgen van Covid-19.

Opvallend is dat het aantal positieve testresultaten wekenlang hoger lag bij de personeelsleden van woonzorgcentra dan bij de bewoners zelf. Sinds de tweede week van oktober ligt die verhouding echter omgekeerd. Maandag (26/10) noteerde het Agentschap Zorg & Gezondheid 2.581 bevestigde of vermoedelijke patiënten met Covid-19 onder de bewoners. Bij het personeel lag dat aantal op 1.692.