Moordmachines, overal plastic en de donkere geschiedenis van Michelin

Beslissen met dodelijke wapens uitgeruste wapens robots binnenkort over leven en dood? Hoe komt Nederlands plastic in Turkije terecht? En waarom halen we tegenwoordig vrijwillig afluisterapparatuur in huis? Dit alles en meer in de Keuze van Apache, onze selectie van het beste uit binnen- en buitenlandse media.

Alle artikels zijn via de links gratis te lezen, tenzij aangegeven met *.

Alle ethische bezwaren ten spijt, lijkt de opkomst van door artificiële intelligentie aangestuurde dodelijke wapens niet te stuiten, schrijft The Guardian. Dankzij dystopische sciencefictionfilms zijn we al enigszins vertrouwd met moordzuchtige robots. Zoals dat wel vaker gebeurt, haalt de realiteit de fictie in. Steeds meer bedrijven mengen zich op de markt van de automatische moordmachines. Hoe moeten/kunnen we met dodelijke wapens uitgeruste drones reguleren? Als we beslissingen op leven en dood in handen leggen van robots, die weliswaar door mensen geprogrammeerd zijn, wie wordt dan gestraft als het misloopt? De programmeurs?

Krijgen we binnenkort geen gesneuvelde mensen meer te zien, maar enkel aan gort geknalde robots op het slagveld? Een soort real life computerspel? En als er minder of zelfs geen mensenlevens meer op het spel staan, zullen we dan (nog) vaker ten strijde trekken?

Uit onderzoek van NRC en journalistencollectief Lighthouse Reports blijkt dat Nederlands plasticafval illegaal gedumpt wordt in Turkije. Het afval is daar aangetroffen op vuilnisbelten, op braakliggend terrein en in de natuur. Nadat China in 2018 zijn grenzen voor westers afval had gesloten, nam de hoeveelheid Europees afval in Turkije explosief toe. In de laatste twee jaar verzesvoudigde de uitvoer van plasticafval van Nederland naar Turkije, formeel om ‘gerecycled’ te worden. Maar veel plastic, dat biologisch niet afbreekbaar is, verdwijnt onderweg van de radar en soms duikt het op waar het niet zou mogen eindigen.

Bijgevolg liggen in de regio Adana, op een paar kilometer van de grens met Syrië, verpakkingen van Nederlandse drop, Heineken en geraspte kaas.

De coronacrisis zuigt alle aandacht naar zich toe en leidt zo ook de aandacht af van heel wat andere zaken. Zaken die invloed zullen hebben voor veel mensen en hun omgeving, op lange termijn. Dat is bijvoorbeeld het geval in het westen van de VS, bericht ProPublica. Daar nam de federale overheid een beslissing ten voordele van een Canadees oliebedrijf dat een gaspijplijn wil aanleggen in Oregon door honderden kilometers ongerept natuurgebied, private gronden en voor Native Americans heilige gronden. Hoewel het plan al jaren nul op het rekest kreeg, gaf een federale, door Republikeinen gedomineerde adviescommissie in maart toch groen licht. De beslissing geeft het Canadese bedrijf het recht om gronden in beslag te nemen.

Waaronder een stuk land van Bill Gow, een landbouwer die al jaren strijd levert tegen de pijplijn. Hij stemde in 2016 voor Trump. Teleurgesteld in de politiek is hij niettemin hetzelfde van plan bij deze verkiezingen.

Fascistische banden, koloniale onderdrukking en uitbuiting van de werknemers. Basta! ontbloot welke goed bewaarde geheimen op de achtergrond meespeelden in de geschiedenis van Michelin. Nieuw onderzoek toont op welke manier Michelin in de jaren 20 een aantal zijwegen nam opdat het bedrijf controle zou hebben over de hele productieketen en zo aanzienlijke winst kon boeken. Zo gaf de bekende bandenproducent onder andere steun aan de extreemrechtse terreurorganisatie La Cagoule.

En dan waren er ook de verschrikkelijke werkomstandigheden op de rubberplantages in Indochina.

Voor juriste Silvia de Conca is het na jaren onderzoek zonneklaar: een slimme speaker komt bij haar niet binnen. In De Groene Amsterdammer waarschuwt ze voor de steeds populairdere slimme assistenten van Google en Amazon. Deze met de stem aangestuurde apparaten maken je het leven veel makkelijker. Zo klinken althans de promopraatjes. Volgens De Conca beseffen we niet wat we precies in huis halen. Al snel vergeet je dat het toestel op de achtergrond meeluistert. Wat doet deze technologie met onze privésfeer? Hoe beïnvloedt ze ons gedrag? En wie wordt daar beter van?

“Je haalt een bedrijf in huis dat je data verzamelt en je tot bepaalde keuzes verleidt, terwijl je je onbespied en zonder inmenging van de buitenwereld waant”, verwittigt De Conca.