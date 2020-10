Hoe Semlex en Gunvor de Ivoriaanse burgeroorlog bewapenden

In het kort

Toen in Ivoorkust een gewelddadige politieke crisis losbarstte, probeerden het in Brussel gevestigde, in biometrische documenten gespecialiseerde bedrijf Semlex en Gunvor, een van de grootste olietraders ter wereld, het Ivoriaanse pariaregime te helpen door wapens te kopen. En dat tegen het embargo van de VN in. Dat tonen gelekte interne documenten van Semlex aan.