Complottheorieën besmetten Amerikaanse Facebookgroepen voor moeders

In het kort

De Verenigde Staten is in de ban van QAnon, een zonderlinge samenzweringstheorie die stelt dat een kliek van elites kinderen verhandelen, ze seksueel misbruiken en hun bloed drinken. De enige die hier volgens QAnon nog iets kan (en wil) aan doen is president Donald Trump. De populariteit van deze diffuse groep complotdenkers groeit, vooral online. Hun ideeën verspreiden zich op plekken waar je het niet zou verwachten. In online groepen voor moeders en ouders bijvoorbeeld.

Dit artikel werd vertaald uit het Engels en hier gepubliceerd met toestemming van Mother Jones.