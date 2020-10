Steeds meer en steeds zwaardere overstromingen

In het kort

De voorbije dagen kreeg een groot deel in Zuidoost-Azië te maken met hevige regens en overstromingen. Daarnaast zorgde de storm Alex de voorbije weken voor ongeziene ravage in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië. Nog steeds zijn daar mensen vermist door het noodweer. Decennialang al stijgt het aantal overstromingen over de hele wereld. Meer en meer onderzoek toont daarbij aan dat ook de klimaatopwarming een oorzaak van deze stijging is.