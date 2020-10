Risicopatiënten dupe van ‘comfort’ griepvaccinatie

De toegenomen vraag naar griepvaccins en de late levering dreigen levens te kosten. Er zijn tekorten voor patiënten voor wie vaccinatie een kwestie van leven en dood kan zijn. Tegelijk wordt wel in sommige bedrijven en voetbalploegen gevaccineerd.

Nochtans zijn er duidelijke afspraken gemaakt om gefaseerd te vaccineren: tot 15 november mogen enkel prioritaire groepen gevaccineerd worden. Voetballers of gezonde werknemers die hun skivakantie willen veiligstellen, horen daar niet bij.

Lieven Zwaenepoel (Algemene Pharmaceutische Bond): ‘Vanuit tientallen apotheken krijgen we het signaal dat ze geen vaccins kunnen afleveren aan patiënten uit prioritaire groepen’

“De problemen zijn ernstig en ze worden met de dag ernstiger”. Lieven Zwaenepoel, voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) is duidelijk: de levering van vaccins tegen de griep loopt vertraging op en chronische patiënten, ouderen of andere personen die prioritair gevaccineerd dienen te worden, riskeren daar het slachtoffer van te worden.

“Er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen alle spelers om ervoor te zorgen dat mensen die het griepvaccin echt nodig hebben op tijd gevaccineerd kunnen worden. Maar blijkbaar houdt niet iedereen zich aan de gemaakte afspraken. Vanuit tientallen apotheken krijgen we het signaal dat ze geen vaccins kunnen afleveren aan hun patiënten uit de prioritaire groepen, terwijl we te horen krijgen dat mensen buiten die groepen zich wel kunnen laten vaccineren via hun werk.”

Risicopatiënten

De coronacrisis zorgt ervoor dat meer mensen zich willen laten vaccineren tegen de griep. Bovendien wordt vaccinatie vergemakkelijkt: de apotheker kan het voorschrift maken zodat de patiënt enkel langs de huisarts moet passeren voor de vaccinatie zelf.

Met de toezeggingen door de farmaceutische bedrijven die de vaccins produceren om in totaal bijna 3 miljoen vaccins in België te leveren, zou dat ook moeten lukken. Dat aantal ligt een half miljoen hoger dan normaal.

Lieven Zwaenepoel (APB): ‘Het kan niet dat gezonde mensen die niet tot de risicogroep behoren momenteel gevaccineerd worden terwijl mensen met kanker of kwetsbare ouderen niet krijgen waar ze recht op hebben’

De APB wijst op ernstige problemen. “Normaal gezien wordt er in de maand september geleverd”, zegt Lieven Zwaenepoel. “Het gebeurt wel eens dat er vertragingen zijn waardoor de vaccins wat later arriveren, maar de website van het geneesmiddelenagentschap meldde recent dat er op dat moment nog steeds minder dan de helft van de vaccins was geleverd. Bovendien is slechts een deel daarvan al aangekomen bij de apotheken. Die kunnen de toegenomen vraag niet volgen.”

Enkel op de vraag van mensen die tot de prioritaire groep behoren, kan de apotheker ingaan. Dat zijn onder meer mensen met een chronische aandoening, bejaarden en zwangere vrouwen, maar ook mensen die werkzaam zijn in de gezondheidssector.

Om ervoor te zorgen dat die kwetsbare groep prioritair gevaccineerd wordt, werd door alle spelers een gefaseerde verdeling van de vaccins afgesproken. Blijkbaar houdt niet iedereen zich aan de afspraken en worden vaccins geleverd op plaatsen waar het niet echt nodig is, zoals aan bedrijven of voetbalploegen.

Controle

De APB is niet te spreken over die gang van zaken. “Het kan niet dat gezonde mensen die niet tot de risicogroep behoren momenteel gevaccineerd worden terwijl mensen met kanker of kwetsbare ouderen niet krijgen waar ze recht op hebben”, zegt Lieven Zwaenepoel. ”Dat kan alleen als bepaalde spelers zich niet houden aan de afgesproken regels.”

“Het probleem kan zich op alle niveaus situeren”, zegt Zwaenepoel. “Strikt genomen moet alles afgeleverd worden door een apotheek. Zowel wanneer het gaat om individuele vaccins als om vaccins die aangekocht worden voor groepen, zoals bedrijfsmedewerkers. Het kan dus alleen fout lopen als bedrijven, groothandels of apotheken de afspraken niet respecteren en wel leveren aan niet-prioritaire groepen.”

Er zijn geruchten over bedrijven en voetbalploegen die momenteel hun personeel vaccineren. “Het geneesmiddelenagentschap is bevoegd voor de controle maar heeft natuurlijk geen microscopisch zicht op de situatie”, zegt Lieven Zwaenepoel.

“Er werden afspraken gemaakt met alle partners, maar als sommigen zich daar niet aan houden, dan loopt het verkeerd, zeker wanneer er sowieso al tekorten zijn. Het is intussen duidelijk dat zelfs als iedereen de afspraken goed zou nakomen, er onvoldoende vaccins beschikbaar zullen zijn om iedereen in de prioritaire groep te vaccineren.”

Niet-gereguleerde markt

Om dat te doen is er in principe nog tijd. Vaccinatie gebeurt doorgaans tussen 15 oktober en 15 december, met 15 november als richtdatum. “Er is dus nog tijd, maar een foutloze verdeling is cruciaal”, zegt viroloog en voormalig griepcommissaris Marc Van Ranst (KU Leueven).

Marc Van Ranst: ‘We zijn grotendeels overgeleverd aan de goodwill van de farmaceutische bedrijven’

“We willen niet dat mensen die om medische redenen een vaccin nodig hebben er geen krijgen. En zeker niet omdat mensen die het als een soort ‘comfortvaccin’ gebruiken er wel een krijgen. Voor die eerste groep is het een kwestie van leven of dood. Voor die laatste groep is een vaccin geen noodzaak.”

Dat er – al dan niet tijdelijk – tekorten zijn en dat de vaccins op de verkeerde plek terechtkomen, heeft alles te maken met het feit dat de markt niet is gereguleerd. Op een markt met slechts een paar spelers maakt het spel van vraag en aanbod bokkesprongen.

“Er zijn geen afdwingbare contracten”, zegt viroloog Van Ranst. “We zijn dus grotendeels overgeleverd aan de goodwill van de farmaceutische bedrijven. Als farmaceutische bedrijven rechtstreeks B2B leveren aan andere bedrijven dan is daar weinig kruid tegen gewassen. De minister kan bedrijven op hun verantwoordelijkheden wijzen en media kunnen er de aandacht op vestigen, maar finaal beslissen de bedrijven.”

Daarbij worden landen tegen elkaar uitgespeeld. “Het zijn de Belgische vestigingen van farmaceutische bedrijven die zorgen dat vaccins door het moederbedrijf voor ons land bestemd worden”, zegt Lieven Zwaenepoel.

“Duitsland betaalt 26 euro voor een vaccin. België betaalt 16 euro. Het is best denkbaar dat die verschillen een rol spelen bij het bepalen van wie eerst geleverd krijgt en hoeveel geleverd wordt. België krijgt dit jaar 500.000 extra vaccins. Dat is een kwestie van goodwill.”

UItgelichte afbeelding: RF Studio (Pexels)