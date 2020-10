De wachter wankelt: Amerika voor de verkiezingen

Eén vraag houdt de trans-Atlantische journalistiek in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen bezig: zal Donald Trump de verkiezingsresultaten accepteren? Hoewel een grondwettelijke crisis niet uitgesloten kan worden, zegt de huidige angst vooral iets over het gebrek aan reflectie over de diepere wortels van de crisis in de Amerikaanse democratie.

“Hoe rechtvaardigen de fascisten hun eis om over Italië te regeren? Wat is hun programma?” “Ons programma is heel eenvoudig; wij willen over Italië regeren!”

Zo antwoordde volgens een apocriefe vertelling de Italiaanse fascistische politicus Benito Mussolini, toen hij in 1925 naar zijn toekomstplannen voor het land werd gevraagd. Het programma deed er niet toe, wat telde was macht. ‘Italië’ had genoeg van de stakingen, opstanden, en rode rellen. Wat telde was orde, en orde te allen prijze.

Donald Trump is geen Mussolini of Hitler, wat de laatste bestsellers ons ook mogen vertellen. De Verenigde Staten kenden in de voorbije weken straatgeweld en protesten, maar een bolsjewistische revolutie staat niet op de agenda.

Toch is bij de uitspraak van Mussolini de vergelijking met de huidige Trump-campagne snel gemaakt. Terwijl er vier jaar geleden plannen waren om Amerika ‘great again’ te maken, resten vandaag nog alleen brute claims op de macht, gecombineerd met woeste Twittertirades: Trump tegen de linkse relschoppers en terroristen, Trump tegen de deep state, Trump tegen de ‘globalisten.’ Het riedeltje voelt vermoeid aan, en dat is het ook.

Trumps chaotische campagne zet zowel voor de VS als voor vele ex-Trumpisten een pijnlijke waarheid in de verf. Een schamele reeks belastingverlagingen en twee nieuwe aanstellingen bij het Hooggerechtshof blijken nu zijn voornaamste beleidserfenis. De rest bleek een retorisch rookgordijn dat vooral een boekenindustrie aanjoeg, en Twitter als publiek platform levend hield.

Republikeinen die in 2016 nog dachten dat Trump het klassieke republikanisme ging begraven, kwamen van een kale reis terug. Een handelsoorlog met China, maar geen herindustrialisering, en amper welvaartspolitiek. In de plaats kwam er een mainstream-GOP met een rauwere, openlijk racistische rand.

Tegelijkertijd verkeert de Amerikaanse liberale zijde in een staat van permanente paniek. Volgens nagenoeg alle peilingen is Joe Bidens overwinning op 3 november verzekerd. Meer dan 200.000 coronadoden zeggen genoeg, en zelfs technocratie is verkieslijk boven een pijnlijke ‘normaliteit’.

Dergelijke cijfers manen bij de Democraten echter amper tot kalmte. Want wat als Trump in november besluit de verkiezingsuitslag niet te respecteren? Alle ingrediënten liggen klaar: een recordaantal kiezers per post, ellenlange wachtrijen bij de hokjes, een Republikeins Hooggerechtshof om de president daarna ruggensteun te bezorgen, een klimaat van mediahysterie dat Trumps eigenwaan alleen maar aanwakkert.

Sommigen houden de hoop erin. “Als Trump op 3 november weigert af te stappen”, zo sprak de liberale auteur Aaron Sorkin, “hoop ik dat alle Republikeinen gezamenlijk naar het Witte Huis stappen en hem zeggen: ‘het is genoeg geweest’.” Na vier jaar de ‘normen’ en ‘waarden’ van de Amerikaanse republiek getart te hebben, zou het blonde beest door zijn eigen handlangers getemd worden.

Prominente Democraten zijn er minder gerust in. Sommigen fantaseren openlijk over een interventie van het leger, dat de voorbije weken geplande kritiek uitte op de president, of een interne coup van de CIA, met Trump als derdewerelddictator van dienst. Le ridicule ne tue pas.

Lichtend voorbeeld

De paniek onthult vooral ongemakkelijke waarheden over de status van de VS als lichtend voorbeeld voor de ‘democratische’ wereld. Sinds de bipolaire wereldorde in 1989 in elkaar stortte, vond het land zichzelf opnieuw uit als bewaker van een reeks aankomende democratische transities – een goedwillige hegemon. Dat moest ook internationaal afgedwongen worden, zichtbaar in de Golfoorlogen begin jaren 1990 en de latere Irak-invasie, alsook de Balkancrisis.

Dergelijk imperialisme zou niet over geld of grondstoffen gaan. Eerder prijkte het met de banier van de mensenrechten en rechtsstaat, die desnoods te vuur en te zwaard moesten afgedwongen worden. Zo maakte de VS zich na de Koude Oorlog op tot opzichter van wat Samuel Huntington de “derde democratische golf” noemde. Die golf zou de petromonarchieën van het Midden-Oosten bereiken en ook de Oost-Europese Sovjetsatellieten overspoelen.

Eenzelfde optimisme dreef ook de Libische invasie in 2011, die met een perfecte unanimiteit door de Belgische Kamer geraakte, en de recente steun aan de Wit-Russische protestbeweging.

Als het land dat overal ter wereld transities bewaakt zelf geen vreedzame machtsoverdracht kan organiseren, wat zegt dat dan over Haïti, Congo of Irak?

Op 3 november heeft Trump een unieke kans om die voorbeeldfunctie te verbrijzelen. De diplomatieke gemeenschap in Washington zit met de handen in het haar. Want als het land dat overal ter wereld transities bewaakt zelf geen vreedzame machtsoverdracht kan organiseren, wat zegt dat dan over Haïti, Congo of Irak?

Wie voedt de opvoeders op, en wie bewaakt de bewaker? Het vooruitzicht van VN-troepen die in New York of Pennsylvania toezien dat er geen verkiezingsgeweld uitbreekt, doet menig historicus in het vuistje lachen. Het jaar 2020 heeft de mensheid al met vreemdere verrassingen overladen.

Kiezersonderdrukking

De problemen in de Amerikaanse democratie zijn ook niet van gisteren. Geen enkel ontwikkeld land is bijvoorbeeld beter bedreven in de kunst van de kiezersonderdrukking dan de VS. Miljoenen ex-geïnterneerden worden in verscheidene Amerikaanse staten nu al van de kieslijsten gehouden. Sommige staten voerden in recente decennia zelfs intelligentie- en leestests in, een reliek uit het Jim Crow-tijdperk.

Zelfs voor kiesgerechtigden is de weg naar de stembus allerminst vanzelfsprekend. Weinig tot geen Amerikaanse staten doen aan automatische kiezersregistratie, terwijl de vereisten voor identiteitsdocumenten voor een stem soms lachwekkend streng zijn. De coronacrisis verergerde de situatie alleen maar.

Duizenden, vooral Democratische, kiezers zullen voor 3 november hun stem per post moeten uitbrengen, en Republikeinse gouverneurs sloten in de voorbije jaren veel stembureaus.

Maar niet alle staten zien die methode zitten. Sommige rechtse gouverneurs twijfelen zelf het kiezen per post te erkennen. Vooral voor Republikeinen is de logica onberispelijk: hoe minder mensen er stemmen, hoe meer kans op een overwinning voor hun partij. Democraten halen hun kiezers immers in de stedelijke centra, met grote bevolkingsdichtheid, terwijl Republikeinen vertrouwen op de welgestelde voorsteden of een schaars bevolkt platteland.

Vooral voor Republikeinen is de logica onberispelijk: hoe minder mensen er stemmen, hoe meer kans op een overwinning voor hun partij

De resultaten zijn voorzienbaar. Duizenden stembrieven lijken nu al ongeldig te zijn, sommigen door een microscopisch misgeplaatste handtekening of een ietwat onleesbare identiteitskaart. De wereldleider in democratie toont zich weer van zijn mooiste kant, vooral in zuidelijke staten als Georgia, Alabama, of South Carolina.

In andere federaties zou men daarbij al snel een ingreep vanuit het centrum verwachten, iets dat in de jaren 60 met de Voting Rights Act onder Lyndon Johnson ook gebeurde. Maar die erfenis van de burgerrechtenbeweging heeft afgedaan en de federale controle op statelijke kiesvoorziening is minder streng.

In 2013 schoot het Hooggerechtshof in de Shelby County v. Holder-zaak de verplichtingen in de vorige wet af en opende zo de deur voor een festival aan kiezersbeknottingen. Grondwettelijk staat er tenslotte niets boven hun verdict. Liberalen ontsprongen zelf in een religieuze furie toen hun opperrechter Ruth Bader Ginsberg kwam te sterven.

Presidentiële macht

Het duidt op een van de diepste paradoxen van de Amerikaanse politieke cultuur. Geen land kijkt naar zijn grondwet met eenzelfde religieuze verering en ontzag. Duizenden bezoekers stromen elk jaar naar Philadelphia om de papierrollen te bezichtigen waarop van 1789 tot 1791 de grondwet werd getabelleerd. De cultus van de Stichters is nergens zo constant.

Terwijl Belgen weinig tot niets voelen voor hun grondwet – toen een van de meest vooruitstrevende in de wereld – lijkt het document voor de Amerikaan op een heilige decaloog. Als Amerikanen ergens goed in zijn, dan is het wel “constitutioneel patriotisme”, zoals Jürgen Habermas het noemde.

Het presidentschap is in de laatste twintig jaar uitgegroeid tot een absolute macht die met geen verdrag of grondwet te beteugelen valt

Daartegenover staat de eeuwige vaagheid van het originele document, dat oneindig getouwtrek uitlokt. Er bestaat geen strikt criterium voor impeachment. Het aantal rechters op het Hooggerechtshof werd in de jaren 30 door Franklin D. Roosevelt na een conflict uitgebreid. Tot midden negentiende eeuw speelde het Amerikaanse Congres zelf nog even voor Hooggerechtshof.

In 2000 riep het Gerechtshof George W. Bush tot verkiezingswinnaar uit, ondanks duidelijk bewijs voor Republikeinse inmenging in de swing state Florida. Trump beukt tegen de rails van de Amerikaanse democratie, de manieren heeft hij van iemand geleerd.

Daarbovenop komt nog eens een presidentschap dat in de laatste twintig jaar uitgegroeid is tot een absolute macht die met geen verdrag of grondwet te beteugelen valt. Van drone-aanvallen in Jemen tot geheime operaties in Afghanistan: ook het Obama-tijdperk nam gretig deel aan het nieuwe presidentialisme en had zijn executive graag unbound.

De voormalige staatssecretaris Madeleine Albright schreef in 2017 een boek getiteld Fascism: A Warning met Trump als Hitler 2.0. Als politica bouwde zij echter wel enthousiast de veiligheidsstaat en gaf ze vorm aan de verwoestende oorlog tegen terreur. Daar horen we haar minder over.