De ongeziene operatie om Julian Assange te elimineren

In het kort

De hoorzitting in Londen waar er gedabetteerd werd over de uitlevering van Julian Assange duurde maar liefst 17 dagen. In die tijd zijn de openbare aanklagers erin geslaagd om misdaden en samenzweringen aan te tonen.

Niet van journalist Julian Assange, maar wel van de kant van de Britse en Amerikaanse overheid. Getuige na getuige beschreef in detail hoe op een illegale manier de rechten van Assange op een eerlijk proces werden geschonden, hoe zijn gezondheid en reputatie kapot werden gemaakt, en hoe werd geprobeerd om hem voor de rest van zijn leven in eenzame opsluiting te duwen.