Verbod in de maak op schaduwen journalisten door privédetectives

In het kort

Privédetectives zullen in de toekomst mogelijk geen journalisten meer mogen schaduwen. In het Europees Parlement is de aanzet daarvoor gegeven met een ontwerprapport over bescherming van media en journalisten.

Europarlementslid Kris Peeters (CD&V) diende twee amendementen in met expliciete verwijzing naar het schaduwen van Apache-journalisten door projectontwikkelaar Land Invest Group. De Gegevensbeschermingsautoriteit buigt zich in dat dossier over een klacht van de Vlaamse Vereniging van Journalisten.