Steeds meer uitheemse plantensoorten in Vlaanderen

In het kort

Het aandeel uitheemse plantensoorten zit in Vlaanderen al decennia in de lift. Sinds de jaren 70 is het aandeel van uitheemse soorten verdubbeld, van 5 naar 10%. Een van de belangrijkste ‘aanvoerlijnen’ voor uitheemse soorten is de tuinbouw.

Aan uitheemse soorten zijn risico’s verbonden: sommige soorten zijn invasief en vormen een belangrijke bedreiging voor de biodiversiteit in Vlaanderen en ook wereldwijd.