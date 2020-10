De ‘loden jaren’: haviken vliegen rondjes over Europa

In het kort

Bommen in Bologna en München, vernieling van masten en strategische uitrustingen in Luxemburg, en brutale moordpartijen in het Brusselse: van 1980 tot 1986 valt Europa ten prooi aan terreur. Daarnaast dwingen de Verenigde Staten een politiek af die beter is afgestemd op hun bekommernissen inzake veiligheid. Tot op heden heeft men echter nooit een formele link tussen die verschillende ‘aanslagen’ gelegd.

In dit tweede deel van de driedelige onderzoeksreeks van Medor over de Bende van Nijvel: hoe komt het dat bijna 40 jaar geleden Italië, Luxemburg en België op hetzelfde ogenblik getroffen werden door een vorm van pro-Amerikaans politiek terrorisme.