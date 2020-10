De epidemieën die de moderne wereld vormden

In het kort

De huidige coronapandemie werd al met ettelijke historische epidemieën vergeleken, onder meer de ‘Zwarte Dood’ en de Spaanse griep uit 1918 passeerden de revue. De belangrijkste vergelijking glipte wel door de mazen van het net.

De moderne wereld zoals we die nu kennen, kreeg namelijk zijn huidige vorm door de epidemieën die in de zestiende en zeventiende eeuw over het Amerikaans continent raasden.

Ze leverden een aanzienlijke bijdrage in hoe de wereld er vandaag uitziet.