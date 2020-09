Getuigenis uit Trumpland

In het kort

Als klimaatwetenschapper in de Verenigde Staten ben ik de strategie van negeren, ontkennen, ontkrachten, politiseren, polariseren ondertussen gewend geraakt. Het is ook de manier waarop Republikeinen met corona omgaan. Kortetermijneconomie boven alles.

In tijden van corona en het verlies van internationale studenten verkiezen veel Amerikaanse universiteiten gezondheidsrisico’s boven financiële risico’s. Hun beslissingen zijn in de eerste plaats gebaseerd op kortetermijneconomie, niet op wetenschap. Ze weerspiegelen zo de politieke beleidskeuzes in de VS, zowel wat betreft corona als klimaatverandering.