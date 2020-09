Bang van Vlaams Belang

In het kort

Het Vlaams Belang blijft ook na de witwasoperatie onder Tom Van Grieken inktzwart. Waarom hebben media het zo moeilijk om die simpele waarheid te blijven schrijven?

Tienduizend Vlamingen reden afgelopen zondag met de wagen naar Brussel, geschokt omdat de Vivaldi-regering aan Vlaamse kant geen meerderheid heeft. Zouden de kranten(websites) en journaals die onder de noemer van objectieve journalistiek dat beeld de voorbije dagen mee vorm gaven het zelf ook geloven? Speelt de vrees om een partij die virtueel een kwart van de Vlamingen vertegenwoordigt in de eigen kolommen voor het hoofd te stoten? Of is het gewoon een kortzichtige gemakkelijkheidsoplossing?