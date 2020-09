Minder suïcidepogingen tijdens coronacrisis, maar vrees voor terugslag

In het kort

Verschillende organisaties zagen het aantal (pogingen tot) zelfdoding(en) in ons land niet toenemen en zelfs dalen sinds de uitbraak van de coronacrisis. Specialisten zijn niet verbaasd over die trend. Ze waarschuwen wel voor de terugslag door de economische gevolgen van de gezondheidscrisis. Sinds de zomer zit het aantal hulpvragen opnieuw in de lift.