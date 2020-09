Rotte deal, onbeperkte propaganda en Braziliaanse bosbranden

Hoe groen wordt de Europese Green Deal? Wat als een machine automatisch propaganda kan schrijven en verspreiden? En in Brazilië staat één van de meest biodiverse gebieden ter wereld in brand. Er zijn minder dan 150 brandweermannen. Dit alles en meer in de Keuze van Apache, onze selectie van het beste uit binnen- en buitenlandse media.

In de Europese wijk in Brussel zijn twee woorden sinds december vorig jaar niet meer weg te denken: Green Deal. De doelstellingen van de Europese Commissie zijn ongezien ambitieus: nul-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 en economische groei zonder grondstoffen uit te putten. Die doelstellingen behalen is van levensbelang. Maar hoe ecologisch en duurzaam zijn die plannen? Is het de EU echt menens? Na onderzoek is Follow The Money duidelijk: de retoriek is er vooral voor de bühne. Met de Green Deal wil de Commissie vooral niet te veel handelsbelangen op het spel zetten. En Europa heeft er wel wat.

De vele handelspartners van de EU en multinationals die wereldwijd handel drijven, zijn ongerust over de plannen. Ze vrezen dat de groene intenties ook de handelsverdragen met de EU zullen binnensijpelen. En dat zou nefast zijn voor hun bottom line. Het is dus druk in de lobby.

Achter dezelfde schoolpoort gaan in de Schaarbeekse Helmetsesteenweg twee scholen schuil. Twee erg verschillende scholen: de ene een zogenaamde ‘concentratieschool’ – waar heel veel kinderen met vooral Marokkaanse, Turkse en Oost-Europese roots zitten – de andere een ‘witte school’, met een hoogopgeleid middenklassepubliek. Voor Bruzz is deze plek een treffend voorbeeld van de apartheid in het schoolsysteem. Comedian Erhan Demirci, wiens kinderen naar de concentratieschool gaan, klaagt de groeiende kloof tussen de scholen aan, en de effecten die het heeft op zijn en andere kinderen.

Hoe slaag je erin om wel een sociale mix te creëeren? Om de muren tussen ‘eliteschool’ en ‘zwakke school’ te slopen?

De Braziliaanse Pantanal, het grootste draslandgebied ter wereld, wordt geteisterd door de grootste branden sinds de metingen begonnen in 1998. Het gebied, dat grenst aan Bolivië en Paraguay, is één van de meest biodiverse regio’s van de wereld. De branden leggen niet alleen unieke flora in as, ze bedreigen evenzeer de fauna in gevaar. The Intercept volgde een groep dierenartsen die hun uiterste best doen om te redden wat er te redden valt.

De Duitse automobielsector is niet enkel machtig in Duitsland. In Hongarije zijn de Duitse autobouwers eveneens verantwoordelijk voor een groot deel van de economische groei. Die groei stut dan weer de politieke macht van premier Viktor Orbán. De banden tussen de Duitse industrie en de Hongaarse regering zijn dan ook innig te noemen. Insiders vertellen dat de Hongaarse regering dé behartiger is van de belangen van de Duitse auto-industrie binnen de Europese Raad.

De Hongaarse onderzoeksjournalisten van Direkt36 leggen na uitgebreid onderzoek de details van deze innige relatie bloot, en hoe deze nauwe banden Orbáns relatie met Duitse beleidsmakers vormgeven.

Alsof het nog niet genoeg is dat verschillende media, al dan niet in samenwerking met wetenschappers groots opgezette Russische netwerken ontdekken en ontrafelen, die via verschillende fake online accounts desinformatie verspreiden. Een voorlopige versie van een automatische schrijf-tool, met de illustere naam GPT-3, is in staat om volautomatische volledige teksten en artikels te schrijven in naam van die valse digitale personages, meldt The Atlantic. GPT-3, de GPT staat voor generative pre-trained transformer, is getraind met gigantische hoeveelheden tekst, en ‘leerde’ zo om zelf tweets op te stellen, maar evengoed geloofwaardige (maar verzonnen) nieuwsartikels te produceren, en zelfs poëzie (voor wie op dichterlijke wijze de lof van Bashar Al-Assad wil zingen).

Is door artificiële intelligentie geproduceerde propaganda de toekomst? GPT-3 zelf is het er alvast niet oneens mee. Waarheid van onzin scheiden is nu al geen evidentie voor de meeste mensen. Het dreigt nog vele malen moeilijker te worden. Of houdt GPT-3 ons nu al aan het lijntje?

