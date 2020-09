‘Politiek is conflict. Efficiënte politiek is een totalitaire nachtmerrie’

In het kort

Met meer dan dertig jaar op de teller als journalist in Brussel is de recent gepensioneerde Danny Vileyn de ideale persoon om het bilan van Brussel op te maken. En van de journalistiek, in Brussel, Vlaanderen en daarbuiten. ‘Mobiliteit een Vlaams thema? Het is aan de koppigheid van voormalig burgemeester Yvan Mayeur (PS) te danken dat het stadscentrum autovrij is geworden.’