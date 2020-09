Trainingen tegen arbeidsmarktdiscriminatie

In het kort

Aan de universiteiten van Gent en Brussel worden trainingstools ontwikkeld om werkgevers te wapenen tegen onbedoeld of onbewust handelen dat etnische ongelijkheid of discriminatie in de hand werkt. Europese cijfers tonen de urgentie: nergens elders dan in België zijn minder mensen met een niet-EU-nationaliteit aan de slag. Een stevig handhavingsbeleid is nodig voor wie de racisme- en antidiscriminatiewetgeving blijft overtreden.