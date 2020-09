‘Medicatiegebruik bij ouderen tijdens coronacrisis is alarmerend’

In het kort

De Vlaamse Ouderenraad is gealarmeerd door het medicatiegebruik bij ouderen tijdens de coronacrisis. Al in mei gaf ongeveer één op de vijf 65-plussers aan meer slaap- en kalmeringsmiddelen te gebruiken dan voor de coronamaatregelen. Daartegenover staat dat ouderen weinig psychologische hulp krijgen. ‘Ook tijdens de coronacrisis is middelengebruik bij ouderen een belangrijk aandachtspunt’, zegt Justine Rooze van de Vlaamse Ouderenraad.