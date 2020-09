Georges-Louis Bouchez en de grenzen van de afgrondpolitiek

In het kort

De manier waarop Georges-Louis Bouchez aan politiek doet heeft een naam: afgrondpolitiek. Het is een tactiek om de tegenstrever tot zo dicht mogelijk tegen de afgrond te dwingen in de hoop dat hij tot toegevingen bereid is. Of die tactiek werkt met zes partijen tegen één keikop, is weinig waarschijnlijk. Maar in de Wetstraat is vandaag alles mogelijk.