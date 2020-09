Mentaal welzijn studenten onder druk: ‘Vooral zorgen over nieuwe studenten’

In het kort

Verschillende universiteiten starten het academiejaar in ‘code oranje’ en dus strenge maatregelen om het coronavirus in te dijken. Die maatregelen hakken er bij studenten al een hele tijd stevig in. De impact op hun mentaal welzijn is groot, blijkt uit verschillende onderzoeken en dat stellen de universiteiten en hogescholen ook zelf vast. De onderwijsinstellingen blijven dan ook aandacht hebben voor het ondersteunen van studenten.