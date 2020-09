Parket opent onderzoek naar besloten Facebookgroep van politie

In het kort

Het parket van Brussel opende een onderzoek naar mogelijk strafrechtelijke inbreuken in de besloten Facebookgroep Thin Blue Line Belgium, na berichtgeving van Apache over racistisch taalgebruik. Er loopt daarnaast een intern onderzoek bij de geïntegreerde politie en ook de Staatsveiligheid boog zich over de kwestie.

Dat blijkt uit een antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van Volksvertegenwoordiger Khalil Aouasti (PS) in de commissie Justitie van afgelopen donderdag.