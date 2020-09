Erik Van der Paal dwingt Apache artikel offline te halen

Met een eenzijdig verzoekschrift verplicht lobbyist en projectontwikkelaar Erik Van der Paal Apache om het afgelopen maandag (14/09) gepubliceerde artikel ‘Antwerpse vastgoedoorlog over miljoenenproject Lageweg’ offline te halen. Doen we dat niet, dan moeten we per kalenderdag een schadevergoeding van 5.000 euro betalen.

Over de reden waarom Erik Van der Paal ons dwingt het artikel offline te halen, mogen we niet communiceren.

Een eenzijdig verzoekschrift is een procedure waarbij één partij – in dit geval Erik Van der Paal, via zijn raadsman Walter Damen – op zeer korte termijn een vonnis van de rechter bekomt. Dit zonder dat de tegenpartij gehoord wordt, of zelfs nog maar op de hoogte wordt gebracht van het verzoekschrift.

Hoofdredacteur Karl van den Broeck: ‘De pers onverhoeds aanpakken via een eenzijdig verzoekschrift is een wel heel geniepige vorm van censuur’

Bij een eenzijdig verzoekschrift spreekt de rechter zich niet uit over de grond van de zaak. Het is een tijdelijke beschikking. Uiteindelijk moet een rechter de zaak ten gronde beoordelen. De beschikking is van kracht tot en met 15 oktober.

“De pers onverhoeds aanpakken via een eenzijdig verzoekschrift is een wel heel geniepige vorm van censuur. Wij hopen snel gehoord te worden in deze zaak zodat we kunnen verdergaan met ons werk: de waarheid achterhalen”, zegt hoofdredacteur Karl van den Broeck.

Het is ook niet de eerste keer dat Erik Van der Paal tracht om Apache het zwijgen op te leggen en te intimideren. Eerder deed hij dat – zonder succes – onder meer via een dubbele klacht met daaraan gekoppeld een gigantische schadeclaim. Van der Paal en Land Invest Group schakelden ook privé-detectives in om journalisten van Apache te schaduwen.

Uitgelichte afbeelding: Project Lageweg (Stad Antwerpen)

Correctie: het gaat om een dwangsom van 5.000 euro en niet 10.000 zoals eerst gemeld.