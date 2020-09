Journalistenvereniging VVJ: ‘Dit is censuur’

Lobbyist en projectontwikkelaar Erik Van der Paal dwingt Apache met een eenzijdig verzoekschrift om het afgelopen maandag (14/09) gepubliceerde artikel ‘Antwerpse vastgoedoorlog over miljoenenproject Lageweg’ offline te halen. Pol Deltour van journalistenvereniging VVJ is niet te spreken over de rechterlijke beslissing. ‘Deze zaak bevestigt wat we al lang vragen.’

De rechter besliste dat Apache een dagelijkse dwangsom van 5.000 euro dient te betalen indien het artikel online blijft staan. Apache verwijderde het artikel in kwestie dan ook van zijn website.

Pol Deltour, nationaal secretaris van journalistenvereniging VVJ, reageert verbolgen op de rechterlijke beschikking. “Ik ben absoluut niet akkoord met dit publicatieverbod. Dit is censuur.”

Deltour hekelt de gebruikte procedure – waarbij één partij zeer snel een vonnis kan bekomen zonder dat de tegenpartij gehoord of verwittigd wordt. “Dit gebeurt zonder enige tegenspraak. Zo is er geen fundamentele discussie over de gebruikte argumentatie mogelijk. Een journalist kan zich dus niet verdedigen.”

VVJ vraagt al langer om het gebruik van het eenzijdig verzoekschrift in perszaken onmogelijk te maken. “Deze zaak bevestigt hoe acuut die vraag is. Op zijn minst zou een tegensprekelijk debat mogelijk moeten zijn.”

Deltour vindt ook dat de opgelegde dwangsom van 5.000 euro per dag wel heel erg ver gaat. De beschikking van de rechter is geldig tot en met 15 oktober. “5.000 per dag, een maand lang, dat zou wellicht het failliet beteken voor Apache.”

Uitgelichte foto: Pixabay