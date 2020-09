‘Het is een illusie dat we zowel kapitalisme als klimaat kunnen redden’

In het kort

Beleidsmakers, wetenschappers en progressieve intellectuelen blijven tegen beter weten in herhalen dat de dreigende klimaatapocalyps nog kan worden afgewend. Maatregelen of ‘interventies’ kunnen de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terugdringen en zo het klimaat (voorlopig) redden, zo klinkt het.

Dat vertoog noemt professor Erik Swyngedouw een deprimerende fantasie die het verlangen dient om gewoon verder te doen zoals we bezig zijn.

Swyngedouw, als sociaal geograaf verbonden aan de University of Manchester, pleit er in zijn Paul Verbraeken-lezing voor om onze verbeelding in te zetten om tot een nieuwe sociaal-ecologische configuratie te komen. Dat kan volgens hem alleen door afscheid te nemen van het heersende consensusmodel.