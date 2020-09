Bart De Wever is gedoemd om voorzitter van N-VA te blijven

In het kort

Kwisvraag. Er is maar één politicus in de Belgische naoorlogse geschiedenis die langer partijvoorzitter is geweest dan Bart De Wever. Wie? Antwoord: Karel Dillen (18 jaar). Het ziet er wel naar uit dat de N-VA-kopman met 16 voorzittersjaren op de teller dit record nog zal breken. De Wever heeft geen keuze: als hij de troon verlaat, dreigt een diepe crisis in zijn partij