Media schoppen adverteerders minder tegen schenen

In het kort

Media zijn minder geneigd om te schrijven over wanpraktijken van adverteerders. Een advertentie-overeenkomst tussen een adverteerder en een mediabedrijf heeft invloed op de berichtgeving over het adverterende bedrijf in kwestie.

De bedrijfsmatige relaties tussen media en bedrijven spelen dus wel degelijk een rol in de journalistieke berichtgeving. Dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek.