Poolse bisschoppen willen ‘behandelcentra’ voor LGBTQ’ers

In het kort

De Poolse bisschoppenconferentie nam tijdens een recente bijeenkomst enkele opmerkelijke voorstellen aan over LGBTQ+’ers. Volgens de bisschoppen is het noodzakelijk om LGBTQ+’ers te laten ‘behandelen’ in speciaal daarvoor opgezette centra of ‘klinieken’. De standpunten van de in Polen invloedrijke bisschoppen stuiten op verzet van verschillende Belgische politici.