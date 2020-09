Commerciële woonzorgcentra Armonea komen in Zweedse handen

In het kort

Het investeringsfonds van de Zweedse ondernemersfamilie Wallenberg wordt eigenaar van Colisée. Dat is de Franse uitbater van woonzorgcentra die anderhalf jaar terug Armonea overnam. Het bericht stond woensdag (02/09) in zakenkrant De Tijd. Armonea baat in ons land 86 woonzorgcentra uit die nu, na anderhalf jaar in Franse handen te zijn geweest, in Zweedse handen komen.

De familie Van den Brande die via haar investeringsvehikel Palmyra Brands participeert in Colisée passeert zo opnieuw langs de kassa. Eerder reconstrueerde Apache al hoe commerciële rusthuisuitbaters in Vlaanderen massaal geld verdienden aan (de bouw van) woonzorgcentra in ons land, voornamelijk in de periode 2008-2015.