’s Lands eerste jongere is honderd jaar

In het kort

“En dat was het einde van mijn heerlijke deugniet”, zo besluit Ernest Claes zijn boek ‘De Witte’. Het is een klassieker uit de Vlaamse literatuur en verscheen honderd jaar geleden. Het is een van de lievelingsboeken van Marc Van Ranst en de pas overleden Robbe de Hert gaf het boek een nieuw leven door zijn opvallende verfilming in 1980.

Ludovicus – De Witte – Verheyden was de eerste jongere van Vlaanderen. Maar het boek is veel meer dan een schelmenroman. Het is een aangrijpende tragedie.

Ongetwijfeld is het het bekendste en meest gelezen literaire boek dat ooit in Vlaanderen werd geschreven. Ook al haalde het de Vlaamse canon niet. Ten onrechte.