Aan het werk of niet, politie moet dergelijk gedrag vermijden

In het kort

Politiemensen moeten gedrag vermijden dat een negatieve uitstraling kan hebben op de politie, of het vertrouwen van de politie kan aantasten, of ze nu aan het werk zijn of niet. Dat zegt de Gentse professor Antoinette Verhage in een reactie op het onderzoek naar commentaren op een besloten Facebookpagina van politiepersoneel. UNIA reageert bezorgd op een inhoudsanalyse van reacties in de besloten Facebookgroep van politiemensen ‘Thin Blue Line Belgium”.