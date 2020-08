Racisme en aanzetten tot geweld in gesloten Facebookgroep politie

In het kort

In een gesloten Facebookgroep schuwen politiemensen en gepensioneerd politiepersoneel racistisch taalgebruik niet. In een aantal commentaren wordt bovendien geweld verheerlijkt en enkele keren wordt opgeroepen tot actie. Dat blijkt uit een analyse van de commentaren onder berichten die tijdens de maand augustus gepost werden in de Facebookgroep “Thin Blue Line Belgium”.