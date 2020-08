De wereld op zijn digitale kop

Hoe effectief zijn apps voor contactopsporing? Hoe commercieel werkt Google Maps? Hoe onafhankelijk is Facebook en welke democratische rol speelt de Amerikaanse post?

De digitale wereld heeft zich sterk verankerd in onze dagelijkse realiteit. Wanneer we toch op de fysieke realiteit terug moeten vallen – zoals bijvoorbeeld de Amerikanen die bij de presidentsverkiezingen in november op de post rekenen om ‘coronaproof’ te kunnen stemmen – blijkt niet iedereen daar even blij mee.

Dit alles en meer in de Keuze van Apache, onze selectie van het beste uit binnen- en buitenlandse media.

Hoewel de apps voor contactopsporing al meermaals werden aangekondigd als het ultieme wapen in de strijd tegen het coronavirus, betwijfelen wetenschappers de effectiviteit ervan. Een studie van UCL (University College London) leert dat hun sceptische blik gegrond is, schrijft Politico.

De onderzoekers bekeken 4.000 verschillende studies over apps voor contactopsporing. Isobel Braithwaite, een van de onderzoekers, vertelt hoe de impact ervan eerder gering is. “Het is niet zo dat er geen voordelen mee gepaard kunnen gaan, we hebben ze alleen niet vastgesteld.”

Als de studie één zaak echt duidelijk maakt, dan is het dit: dergelijke apps werken enkel wanneer een aanzienlijk deel van de bevolking er gebruik van maakt. De landen die zo’n app al hebben geïntroduceerd, zijn daar in de meeste gevallen (nog) niet in geslaagd.

Heb je je ooit al eens afgevraagd hoe objectief en neutraal kaarten zijn? Je zou kunnen denken dat ze enkel gebruikt worden om objectieve informatie te delen, maar in feite worden de kaarten in belangrijke mate door de makers ervan beïnvloed, schrijft diggit magazine.

Al sinds de jaren tachtig leggen wetenschappers de vraag naar de neutraliteit van kaarten op tafel. Door de “kritische cartografen” werden kaarten en de gehanteerde technieken kritisch geanalyseerd. Zij betoogden dat de vermeend objectieve manier waarop cartografie werkt, de sociale, historische en politieke context beïnvloedt.

Het artikel staat stil bij de gevolgen van Google Maps en diens commercieel georiënteerde weergave van de wereld. Zo duiden de symbolen en namen op de app vooral bedrijven aan. Ook geeft Google Maps via algoritmen gebieden weer waar zich hoofdzakelijk commerciële activiteiten afspelen.

Facebook kondigde onlangs aan dat het zijn beleid omtrent ‘Dangerous Individuals and Organizations’ gaat uitbreiden. Daarmee wil het honderden pagina’s die geweld lijken te promoten verwijderen, liet The Intercept weten. Zo werden bijna 800 QAnon-groepen verwijderd. QAnon is een extreemrechtse complottheorie.

De beslissing van Facebook om radicaal-linkse platformen voor sociale rechtvaardigheid evenwaardig te behandelen als de racistische milities, ligt in het verlengde van het standpunt van de regering in de VS. Het verbod maakt zelfs deel uit van de herverkiezingspropaganda van de president. Het versterkt de demonisering van de antifascisten, het criminaliseert afwijkende meningen en delegitimiseert de zwarte bevrijdingsstrijd.

In tijden van corona bewijst de Amerikaanse post nog steeds zijn belang. De aangekondigde besparingen bij US Postal Service (USPS) zorgen dan ook voor de nodige ophef. Veel Amerikanen rekenen er op om in november – met het oog op het coronavirus – per post te kunnen stemmen voor hun toekomstige president.

Smithsonian Magazine nam de tijd om de geschiedenis van de de USPS te schetsen. Toen een van de Amerikaanse ‘founding fathers’, Benjamin Franklin, tussen 1753 en 1774 toezicht hield op de Britse koloniale postdienst, verbeterde hij het bestaande primitief koeriersysteem dat de dertien koloniën met elkaar verbond, tot een efficiënte organisatie die de leveringen tussen Philadelphia en New York City serieus inkortte.

De USPS speelde uiteindelijk een belangrijke rol bij de creatie van de republiek en speelt nog steeds een belangrijke centraliserende rol in de Verenigde Staten.

Uitgelichte afbeelding: Sumanley xulx (Pixabay)