Regiojournalistiek: de kritische grens lijkt bereikt

In het kort

Het businessmodel van regiojournalistiek, waarbij de geleverde kwantiteit zwaarder weegt dan de diepgang, lijkt een kritische grens bereikt te hebben. Clickcijfers worden belangrijker en er is minder tijd voor checks. Die waarschuwingen formuleert onderzoekster Ria Goris (Erasmus Hogeschool Brussel) in het eerste diepgaand onderzoek naar de relatie tussen regiojournalisten en beleidsmakers in ons land.