Internationale desinformatiecampagne over Belgische Congo-commissie

In het kort

Een artikel van het Russische nieuwsagentschap Sputnik, gepubliceerd op de populaire Pakistaanse online nieuwssite UrduPoint over de in ons land opgerichte Congo-commissie blijkt opzettelijk misleidend te zijn. Met verzonnen citaten van de directeur van het Africa Museum en duiding door onder meer EU-parlementslid Tom Vandendriessche (VB) wordt bewust desinformatie verspreid. Guido Gryseels, de directeur van het Africa Museum, werd nooit benaderd voor een interview. Hij noemt de aan hem toegeschreven woorden in het bericht “een samenraapsel van verzonnen citaten en fragmenten uit eerdere interviews”.