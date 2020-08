De ijzige stilte achter de honderdste Belgische regering

In het kort

Er rest Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert weinig anders meer dan – kop in kas – een paars-groene regering te vormen. De honderdste in de geschiedenis van het land. Zolang hij de deur naar paars-geel blijft openhouden zal Bart De Wever hem vernederen en beledigen. Het woordelijk lekken van een ‘ijzige’ tête à tête tussen hen beiden is ongezien in de Wetstraat. Het is een voorbode van een nakende loopgravenoorlog.