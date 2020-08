De valkuil van de vereenvoudiging

In het kort

Wantrouw alles wat simpel wordt voorgesteld, ook al ben je moe en aan geestdodende eenvoud toe. Samen is niet samen achter één vlag lopen en één doel dienen. Samen is de moed hebben om de fascinerende complexiteit van ons zijn en bestaan te omarmen en keuzes te durven maken in functie van een steeds weer te hervinden evenwicht. Neem geen genoegen met minder dan het hele plaatje. Laat je niet aanpraten dat we maar één recht hebben dat op een eeuwig (vreselijk) leven. Dat is een domme uitspraak. Plus est en vous!