Russische roulette met coronavaccin

In het kort

Spoetnik V. Dat is de symbolisch gekozen naam van het nieuwe vaccin waarmee de Russische overheid Covid-19 wil bestrijden. Wetenschappers wereldwijd fronsen echter de wenkbrauwen bij de wijze waarop het vaccin het daglicht zag. Het werd in een recordtempo ontwikkeld, uitgebreide testresultaten ontbreken en een belangrijke testfase werd overgeslagen. Of het vaccin ook effectief werkt en welke bijwerkingen er zijn wanneer het op grote schaal zou worden gebruikt, blijft onduidelijk. Viroloog Marc Van Ranst ziet er vooral een publiciteitsstunt van de Russische overheid in.