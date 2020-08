Is dit het grootste financiële mysterie van Trump?

In het kort

Donald Trump pompte 400 miljoen dollar in zijn golfclubs in Aberdeen en Turnberry. Wetgevers in Edinburgh vermoeden dat het om witwassen gaat en willen een onderzoek starten.

In 2006 kocht Trump een afgelegen gebied van 1.400 hectare van het oude Menie Estate in Aberdeenshire, gelegen in het noordoosten van Schotland. Trump beloofde het om te bouwen tot een exclusief golfresort vol met luxueuze villa’s. Hij zwoer de regio opnieuw tot leven te brengen met behulp van meer dan een miljard dollar aan investeringen.

Hoewel Aberdeenshire geen voor de hand liggende locatie is voor deze grootse plannen, moest het de kers op de taart worden van Trumps ambitieuze plan om zijn naam te zetten op de kaart van legendarische golfbanen van Schotland, de plek waar de oorsprong van de sport ligt. Zijn naam kon hier aan prestige winnen wat hij in de VS verloren had. Is hem dat echter ook gelukt?