Nog lang geen #JusticeForSanda

In het kort

Met de debatten voor de raadkamer in Hasselt op 4 september start de gerechtelijke procedure tegen studentenclub Reuzegom over de dood van Sanda Dia. Gerechtigheid is nog lang niet in zicht. De verdediging van de achttien verdachten wil bijkomend onderzoek vragen, waarmee de vertraging wordt ingezet. Het strafdossier komt bovendien sowieso nog in Antwerpen terecht, waar het werd weggehaald om de schijn van partijdigheid te ontzenuwen.